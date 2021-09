Crisi nella Len, molte federazioni europee di nuoto contro Barelli (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Sono 24, su 51 attualmente affiliate, le federazioni nazionali europee che hanno firmato una petizione contro l'attuale governance della Len, la lega europea di nuoto presieduta dal 2012 dall'italiano Paolo Barelli. La sfiducia nei confronti del dirigente romano, rieletto a capo della Len meno di un anno fa, da 21 anni presidente anche della Federnuoto, è emersa durante il Congresso della Len di Budapest dello scorso fine settimana. Esponenti del nuovo movimento Europe for All (E4A) guidato da Antonio Jose Silva, presidente della federazione portoghese di nuoto e membro del nuoto mondiale (Fina), in un documento hanno scritto di aver "severamente criticato il presidente e l'ufficio di presidenza della Len per le loro attività e il loro ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Sono 24, su 51 attualmente affiliate, lenazionaliche hanno firmato una petizionel'attuale governance della Len, la lega europea dipresieduta dal 2012 dall'italiano Paolo. La sfiducia nei confronti del dirigente romano, rieletto a capo della Len meno di un anno fa, da 21 anni presidente anche della Feder, è emersa durante il Congresso della Len di Budapest dello scorso fine settimana. Esponenti del nuovo movimento Europe for All (E4A) guidato da Antonio Jose Silva, presidente della federazione portoghese die membro delmondiale (Fina), in un documento hanno scritto di aver "severamente criticato il presidente e l'ufficio di presidenza della Len per le loro attività e il loro ...

Advertising

FilippoGrandi : Ringrazio il ministro @luigidimaio per avere confermato nel nostro incontro a New York (e nella riunione ministeria… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sulle divisioni nella #Lega: 'E' in crisi #Salvini, i voti si spostano comunq… - tusciaweb : Maggioranza spaccata e consiglio farsa sui debiti fuori bilancio Viterbo - Crisi nella maggioranza in comune: nien… - xobvlivion : momento introspettivo sto rosicando da morire al pensiero di quanto sia importante nella vita avere soldi vi giuro… - calzelunghe17 : RT @valy_s: #Covid19 I lavoratori NON vaccinati nel privato sono 3,7MLN,25% Spesso si tratta di tecnici specializzati,impossibili da sostit… -