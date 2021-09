Cricket, European Championship 2021: domani sfida da dentro o fuori con la Repubblica Ceca (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale Italiana di Cricket, dopo le importanti vittori ottenute contro la Repubblica Ceca e la Germania nell’European Cricket Championship, il campionato europeo di T10 Cricket (il nuovo esplosivo e rapido formato in cui ogni squadra lancia la palla per 60 volte e chi fa più punti vince), si preparano ad una sfida da dentro o fuori. Nella giornata di domani alle ore 9:00, infatti, gli azzurri si giocano la qualificazione ancora contro la Repubblica Ceca e sapranno se potranno continuare il loro percorso in questo torneo che sta avvicinando gli italiani, a questo magnifico sport. La vittoria contro i maestri del gioco ha infatti fatto letteralmente esplodere i ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale Italiana di, dopo le importanti vittori ottenute contro lae la Germania nell’, il campionato europeo di T10(il nuovo esplosivo e rapido formato in cui ogni squadra lancia la palla per 60 volte e chi fa più punti vince), si preparano ad unada. Nella giornata dialle ore 9:00, infatti, gli azzurri si giocano la qualificazione ancora contro lae sapranno se potranno continuare il loro percorso in questo torneo che sta avvicinando gli italiani, a questo magnifico sport. La vittoria contro i maestri del gioco ha infatti fatto letteralmente esplodere i ...

