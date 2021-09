Covid:Spagna,via limiti capienza al chiuso in alcune regioni (Di giovedì 30 settembre 2021) "Siamo a un passo dal tornare a com'era prima della pandemia": con queste parole la presidente di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato che da lunedì 4 ottobre saranno soppressi "tutti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 30 settembre 2021) "Siamo a un passo dal tornare a com'era prima della pandemia": con queste parole la presidente di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato che da lunedì 4 ottobre saranno soppressi "tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Covid:Spagna,via limiti capienza al chiuso in alcune regioni I casi di covid in Spagna sono in fase calante da fine luglio. Anche altre regioni del Paese negli ultimi giorni hanno annunciato la soppressione di alcune misure anti - Covid. .

Spagna: Covid, da ottobre comunità di Madrid elimina restrizioni su capienza locali Per Diaz Ayuso le politiche liberali che sta promuovendo a Madrid "devono essere portate in tutta la Spagna" o il Paese rischia di perdere "il treno della competitività". D'altra parte, ha ...

Covid:Spagna,via limiti capienza al chiuso in alcune regioni Tiscali.it Pandemia: il calo delle nascite più marcato dove il welfare è meno forte Uno studio pubblicato su Pnas ha analizzato i dati della natalità in 22 Paesi ad alto reddito per capire che impatto ha avuto la pandemia, con le sue conseguenze economiche e il clima di incertezza. E ...

Il Paese con più vaccinati al mondo è pronto per il ritorno alla normalità Proprio per questo anche le manifestazioni no-vax sono state ridotte al minimo permettendo al Ministero di continuare tranquillamente la campagna Nonostante il Portogallo avesse iniziato la campagna v ...

