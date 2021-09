Covid, un contagiato su tre avrà sintomi a lungo termine (Di giovedì 30 settembre 2021) Una persona su tre infetta da coronavirus sperimenterà almeno un sintomo del long Covid. Finora gran parte della ricerca esistente si era basata su una serie di sintomi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 30 settembre 2021) Una persona su tre infetta da coronavirus sperimenterà almeno un sintomo del long. Finora gran parte della ricerca esistente si era basata su una serie di...

Advertising

infoitsalute : Covid, un contagiato su tre avrà sintomi a lungo termine - MiAOX5_ : RT @Ile2S: @zona_bianca #zonabianca Per Brindisi e Cecchi Paone... Bertolaso: “Io, contagiato e curato con clorochina e antivirali”. https… - drsmoda : RT @Ile2S: @zona_bianca #zonabianca Per Brindisi e Cecchi Paone... Bertolaso: “Io, contagiato e curato con clorochina e antivirali”. https… - dayflyer : RT @Ile2S: @zona_bianca #zonabianca Per Brindisi e Cecchi Paone... Bertolaso: “Io, contagiato e curato con clorochina e antivirali”. https… - LAURADEPS : RT @Ile2S: @zona_bianca #zonabianca Per Brindisi e Cecchi Paone... Bertolaso: “Io, contagiato e curato con clorochina e antivirali”. https… -