Covid | Sileri | “Vaccinati infettivi? Baggianata”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Stiamo vincendo la battaglia contro” il coronavirus in Italia. “Il virus trova sempre meno spazio intorno a sé. Al di là delle baggianate che vengono dette sul fatto che tutti ipossono infettarsi ed infettare. E’ unaperché è l’eccezione non la regola. Se anche dovesse infettarsi e diventare contagiosa una persona, se intorno a sé ha tutte persone vaccinate è improbabile che possa contagiare gli altri”. Così Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. L'articolo proviene da Italia Sera.

