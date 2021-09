Covid, senza contagi 156 Comuni bergamaschi: prima dose di vaccino per l’86,2% della popolazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 22-28 settembre 2021 evidenziano un leggero decremento della curva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggera decrescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, pari a -52 nuovi casi (-20%). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (Comuni con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 156 (64,2%) contro i 153 (63,0%) della scorsa settimana, i 149 (61,3%) di due settimane fa e i 140 (57,6%) di tre settimane fa. Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. Gli Ambiti Territoriali con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 22-28 settembre 2021 evidenziano un leggero decrementocurva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggera decrescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, pari a -52 nuovi casi (-20%). Il numero dicon 0 (zero) casi incidenti (con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 156 (64,2%) contro i 153 (63,0%)scorsa settimana, i 149 (61,3%) di due settimane fa e i 140 (57,6%) di tre settimane fa. Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘-free’. Gli Ambiti Territoriali con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla ...

