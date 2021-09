Covid | Sentinelle Costituzione | ' ti vaccini o niente stipendio? il 15 in piazza e resistenza passiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Lavoratore o tio ti tolgo lo? La privazione del lavoro da parte di un Governo non è prevista da nessun contratto nazionale collettivo, da nessuna legge ed è vietata da tutte le norme internazionali e per ultimo dal regolamento europeo 953/21. Senza entrare nelle considerazioni etiche di un Governo, unico in tutto il mondo, che con inaudita violenza psicologica, ricatta il popolo lavoratore, nonostante il primo articolo dellaitaliana che pone il lavoro quale bene supremo della democrazia". E' il grido delledella, associazione che il prossimo 15 ottobre chiama a raccolta tutti i cittadini e i lavoratori privi di green pass in uno sciopero generale del lavoro e del consumo, invitando alla...