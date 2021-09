Covid oggi Veneto, 472 contagi: bollettino 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. I pazienti Covid ricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 472 ida coronavirus in, 302021, secondo i numeri deldella regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. I pazientiricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva.

