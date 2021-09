Covid oggi Sicilia zona gialla, 500 nuovi contagi: bollettino 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 500 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 30 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Sono stati 7 i morti registrati oggi, ma verificatosi tra il 27 e il 29 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.480 tamponi. Da ieri sono guarite 1.647 persone. Nell’isola, in totale, sono 14.409 i positivi – 858 in meno rispetto a ieri – e di questi 482 sono ricoverati in regime ordinario, 63 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi oggi e 13.864 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 500 ida Coronavirus30in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Sono stati 7 i morti registrati, ma verificatosi tra il 27 e il 29. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.480 tamponi. Da ieri sono guarite 1.647 persone. Nell’isola, in totale, sono 14.409 i positivi – 858 in meno rispetto a ieri – e di questi 482 sono ricoverati in regime ordinario, 63 in terapia intensiva con 3ingressie 13.864 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

