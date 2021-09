Covid oggi Roma, 182 contagi: bollettino 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 182 i contagi da Covid 19 a Roma oggi, 30 settembre 2021, secondo i dati del bollettino della regione Lazio. All’Istituto Spallanzani di Roma, in particolare, sono ricoverati 53 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 (2 in più rispetto a ieri), di cui 3 in via di dimissione, mentre sono 15 i pazienti in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.191. I dati di Roma: Nell’Asl Roma 1 sono 66 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nell’Asl Roma 2 sono 86 i nuovi casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 182 ida19 a, 302021, secondo i dati deldella regione Lazio. All’Istituto Spallanzani di, in particolare, sono ricoverati 53 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 (2 in più rispetto a ieri), di cui 3 in via di dimissione, mentre sono 15 i pazienti in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.191. I dati di: Nell’Asl1 sono 66 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nell’Asl2 sono 86 i nuovi casi ...

