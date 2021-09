Covid oggi Lombardia, 401 contagi e 4 morti. A Milano 135 nuovi casi (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 401 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 30 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. I nuovi casi sono lo 0,6% dei tamponi processati. In terapia intensiva ci sono 57 persone, una in meno di ieri. I ricoverati sono 380, 4 in meno di ieri. I nuovi casi in provincia di Milano sono 135, di cui 60 a Milano città. A Brescia ci sono 54 casi, a Varese sono 47. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 401 ida Coronavirus30 settembre in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri isono stati 4. Isono lo 0,6% dei tamponi processati. In terapia intensiva ci sono 57 persone, una in meno di ieri. I ricoverati sono 380, 4 in meno di ieri. Iin provincia disono 135, di cui 60 acittà. A Brescia ci sono 54, a Varese sono 47. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

