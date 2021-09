Covid oggi Italia, 3.804 contagi e 51 morti: bollettino 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 3.804 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 30 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 51 morti. Da ieri sono stati 308.836 i tamponi con un tasso positività all’1,23%. Sono 440 le terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri. Da ieri 5.714 guariti, 4.447.126 da inizio pandemia. DATI DELLE REGIONI CAMPANIA – Sono 335 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 5 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre uno è avvenuto in precedenza. 17.093 i tamponi effettuati. Nella Regione Campania sono 21 i pazienti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 3.804 ida19 in, 302021, secondo numeri e dati deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 51. Da ieri sono stati 308.836 i tamponi con un tasso positività all’1,23%. Sono 440 le terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri. Da ieri 5.714 guariti, 4.447.126 da inizio pandemia. DATI DELLE REGIONI CAMPANIA – Sono 335 i nuovida coronavirus in Campania secondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 6: 5 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre uno è avvenuto in precedenza. 17.093 i tamponi effettuati. Nella Regione Campania sono 21 i pazienti ...

