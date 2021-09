Covid oggi Gb, oltre 36mila contagi e 137 morti in 24 ore (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 36.480 i nuovi casi di Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna secondo il bollettino del Paese. Da ieri i morti sono stati 137 per complicanze riconducibili all’infezione da Covid 19. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, segnalando che 6.853 pazienti Covid sono ricoverati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 36.480 i nuovi casi di Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna secondo il bollettino del Paese. Da ieri isono stati 137 per complicanze riconducibili all’infezione da19. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, segnalando che 6.853 pazientisono ricoverati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

