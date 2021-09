Covid | Moratti | ‘8 milioni lombardi vaccinati | manca poco a 90% adesioni’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) – “Ottoche hanno detto sì alla vaccinazione, ovvero l’80% di tutta la popolazione.no 70mila nuove adesioni per raggiungere la vetta del 90% della popolazione vaccinabile. Forzaa per un autunno più sereno. Domani si superano 15di dosi somministrate”. Così il vicepresidente dellaa, Letizia, in un tweet. L'articolo proviene da Ildenaro.it.