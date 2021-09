Covid, le regioni a rischio zona gialla. Ecco quando la Sicilia potrebbe tornare bianca (Di giovedì 30 settembre 2021) I dati di Agenas indicano che la saturazione di terapie intensive e reparti ordinari nell’isola è inferiore alle soglie da zona gialla. Se confermati, la regione potrebbe cambiare colore da lunedì prossimo. La Calabria invece rischia di incorrere in maggiori restrizioni, unica in Italia. Intanto secondo il bollettino del 29 settembre si registrano 3.212 nuovi casi. La percentuale dei positivi è all'1,1% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) I dati di Agenas indicano che la saturazione di terapie intensive e reparti ordinari nell’isola è inferiore alle soglie da. Se confermati, la regionecambiare colore da lunedì prossimo. La Calabria invece rischia di incorrere in maggiori restrizioni, unica in Italia. Intanto secondo il bollettino del 29 settembre si registrano 3.212 nuovi casi. La percentuale dei positivi è all'1,1%

