Covid | le notizie di oggi Speranza | Nel prossimo Cdm riaperture e capienze LIVE

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il ministro della Salute: "Siamo in un momento di svolta, insistere su vaccini, straordinario strumento di libertà". Perquisizioni della Digos a carico di quattro persone residenti in varie città italiane nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio no-vax. Nel mirino, Draghi e Mattarella. Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana le somministrazioni di prime dosi sono aumentate del 19,8%, ma ancora 8,3 milioni di italiani sono senza copertura. Giù nuovi contagi, ricoveri ordinari e terapie intensive

'Durante la stagione piu' difficile della pandemia abbiamo dovuto ridurre visite, screening e interventi chirurgici e dobbiamo recuperare: abbiamo stanziato gia' mezzo miliardo per il non fatto nei ...... questo il messaggio lanciato dalla nuova campagna della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici), ideata per promuovere la vaccinazione contro il19. La campagna, che ha ...La Digos di Roma e la Polizia Postale, su ordine della Procura, stanno effettuando perquisizioni personali e informatiche nei confronti di 4 persone indagate in varie città che avrebbero avuto un ruol ...Nella settimana dal 22 al 28 settembre sono 146 i casi per 100mila abitanti, con un -34,7% rispetto alla settimana precedente. Attenzione, però, ai dati in crescita degli ultimi giorni ...