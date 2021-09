Covid, le news. Bollettino di oggi: 3.804 contagi, 51 morti. Tasso positività 1,2%. LIVE (Di giovedì 30 settembre 2021) Processati 308.836 tamponi. Il ministro della Salute: "Insistere su vaccini, straordinario strumento di libertà". SIleri: "Freno a mano sulle discoteche può essere tolto". Perquisizioni della Digos a carico di quattro persone nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio no-vax. Nel mirino Speranza, Draghi e Mattarella. Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana le somministrazioni di prime dosi sono aumentate del 19,8%, ma ancora 8,3 milioni di italiani sono senza copertura Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) Processati 308.836 tamponi. Il ministro della Salute: "Insistere su vaccini, straordinario strumento di libertà". SIleri: "Freno a mano sulle discoteche può essere tolto". Perquisizioni della Digos a carico di quattro persone nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio no-vax. Nel mirino Speranza, Draghi e Mattarella. Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana le somministrazioni di prime dosi sono aumentate del 19,8%, ma ancora 8,3 milioni di italiani sono senza copertura

ladyonorato : Notizia nascosta dai tg del giorno: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni - LaStampa : L’attivista e No Vax Antonio Mureddu convince un paziente Covid a lasciare la terapia intensiva dell’ospedale in Ir… - StampaTorino : Il Covid uccide uno degli infermieri cubani che aiutò Torino all’inizio della pandemia - BrahimMaarad : RT @Agenzia_Italia: In Germania oltre 1/3 senza vaccino, presto i test a pagamento - lasiciliait : Coronavirus, bollettino del 30 settembre: in Sicilia 500 nuovi casi e altri 7 morti -