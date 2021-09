Covid Lazio, bollettino oggi 30 settembre: salgono i positivi 334 (+59). A Roma 182 nuovi casi (Di giovedì 30 settembre 2021) Il bollettino dei casi Covid di oggi 30 settembre nel Lazio. Su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi (+59), in calo rispetto a giovedì 23 settembre (-38), 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%. I casi a Roma città sono a quota 182. Rt e incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Leggi anche: Lazio, come prenotare la terza dose del vaccino Covid e dove farlo Covid, i dati del bollettino nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildeidi30nel. Su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334(+59), in calo rispetto a giovedì 23(-38), 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto trae tamponi è all’1,4%. Icittà sono a quota 182. Rt e incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Leggi anche:, come prenotare la terza dose del vaccinoe dove farlo, i dati delnelle ...

Advertising

CorriereCitta : Covid Lazio, bollettino oggi 30 settembre: salgono i positivi 334 (+59). A Roma 182 nuovi casi #covid #lazio… - ilfaroonline : Vaccino anti-Covid, al via la terza dose nel Lazio: raggiunte oltre 6mila prenotazioni - quartomiglio : Covid-19 dati 30 settembre 2021 a Roma e nel Lazio - libellula58 : Covid nel Lazio, con la pandemia 3 cittadini su 4 hanno avuto difficoltà ad accadere ai servizi sanitari - BasicLifeSupp : D’Amato (Lazio): “Governo metta le Regioni in condizioni di stabilizzare gli assunti per emergenza Covid” -