Covid, la scienza di serie B al servizio delle «terapie domiciliari» (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo un titolo a tutta pagina del quotidiano La Verità, è stata «Bocciata la cura Speranza». Sul sito del giornale si va oltre: «La "cura" Speranza fa morti». Lo spunto arriva da uno studio del Journal of Medical Virology che «demolisce la vigile attesa con paracetamolo», cioè il protocollo consigliato per affrontare i sintomi lievi del Covid. L'articolo scientifico, dunque, darebbe ragione ai fautori delle "terapie domiciliari", le cure alternative prescritte a distanza da un nutrito gruppo di medici di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

