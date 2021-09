Covid | in Russia boom di contagi e nuovo record morti | 867

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia

Nuovo record di morti nelle 24 ore dovuti alin: 867. Schizzano in alto anche i contagi, ben 23.888, ovvero il dato più alto dal 25 luglio scorso. Lo riporta il centro anticrisi federale. .Mosca, 30 set 11:15 - Inè stato registrato oggi un nuovo massimo di decessi giornalieri per- 19, pari ad 867. Il dato di quest'oggi porta il conteggio...Nuovo record di morti nelle 24 ore dovuti al Covid in Russia: 867. Schizzano in alto anche i contagi, ben 23.888, ovvero il dato più alto dal 25 luglio scorso. Lo riporta il centro anticrisi federale.La piattaforma ha oscurato due canali russi in lingua tedesca per disinformazione su Covid-19, ma per il Cremlino si tratta di un'aggressione pilotata da Berlino ...