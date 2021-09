Covid in Campania | sei nuove vittime | incidenza all’1 | 95%

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 335 i nuovi positivi alin, su 17.093 test esaminati: il tasso diè sostanzialmente stabile,95%, contro l’1,84 di ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala sei, di cui cinque nelle ultime 48 ore. Sul versante ospedaliero crescono le occupazioni dei posti letto in terapia intensiva (21, +2 rispetto al giorno precedente), calano quelle in degenza attestandosi a quota 224 (-17). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 335 Test: 17.093 Deceduti: 5 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva ...

Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di giovedì 30 settembre 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.
Questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, aggiornato a oggi, giovedì 30 settembre ...