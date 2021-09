Covid, il medico no vax: "Reddito cittadinanza a chi sospeso da lavoro perché senza green pass" (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Reddito di cittadinanza a chi è sospeso dal lavoro perché sprovvisto di green pass". E' il grido che si alza dal fronte dei no-vax e di uno dei loro leader Mariano Amici, il medico sospeso, senza stipendio, dal servizio dalla competente Asl territoriale poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione, contravvenendo all'articolo 4 del DL 44/2021. "Trovo giusto che chi viene sospeso dal proprio lavoro e privato dello stipendio venga in qualche modo indennizzato. E' stato sospeso ingiustamente, perché il green pass non impedisce la diffusione del virus. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "dia chi èdalsprovvisto di". E' il grido che si alza dal fronte dei no-vax e di uno dei loro leader Mariano Amici, ilstipendio, dal servizio dalla competente Asl territoriale poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione, contravvenendo all'articolo 4 del DL 44/2021. "Trovo giusto che chi vienedal proprioe privato dello stipendio venga in qualche modo indennizzato. E' statoingiustamente,ilnon impedisce la diffusione del virus. ...

