Covid | il bollettino di oggi 30 settembre

(Di giovedì 30 settembre 2021) Coronavirus Italia, ildi30: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 3.804 contagi, 51 morti, 5.714 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 308.836 tamponi analizzati, il tasso di positività è in aumento e si assestaal 1,2% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un abbassamento di 10 unità , mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un abbassamento di 119 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - zazoomblog : Bollettino Covid oggi 30 settembre 2021: 3.804 contagi 51 morti. Mattarella: usciti dalla fase acuta della pandemia… - CorriereUmbria : Covid, 3.804 nuovi casi e altri 51 morti: costante il calo dei ricoveri #covid #pandemia #bollettino… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #30settembre #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Italia , i dati deldi oggi, giovedì 30 settembre 2021: sono 3.804 i contagi registarti nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 le vittime . Ieri i positivi ai testerano 3.212, ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. - IMPERIA (Asl 1): 17 - SAVONA (Asl 2): 8 - GENOVA: 26, di cui: ? Asl 3: ...51 morti e 3.804 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 30 settembre, sulla situazione della pandemia in Italia.Salgono da 3.212 a 3.804 i contagi oggi in Italia, dove il tasso di positività sale di un decimale all’1,2%, mentre si contano 51 morti contro i 63 di ieri. Calano anche i ricoverati in terapia intens ...