Covid: Green Pass per i teenager in Francia, nuovi casi in calo in Italia (Di giovedì 30 settembre 2021) Come avviene da un paio di mesi per gli adulti, adesso in Francia anche gli adolescenti fra i 12 e i 17 anni dovranno presentare il Green Pass per accedere a diverse attività. Al tempo stesso le autorità transalpine stanno preparando la revoca dell’obbligo della mascherina nelle scuole elementari. Questa novità varrà, al momento, per i 47 dipartimenti con il tasso di incidenza di nuovi casi di Coronavirus inferiore a 50 (su 100mila abitanti). Resta obbligatoria nelle scuole dei rimanenti 54 dipartimenti, fra i quali quello di Parigi. Francia, il Pass per ristorante, cinema, piscina I teenager dovranno esibire il Pass per mangiare al ristorante, prendere il treno per i lunghi tragitti, andare al cinema o in piscina. Il codice Qr ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Come avviene da un paio di mesi per gli adulti, adesso inanche gli adolescenti fra i 12 e i 17 anni dovranno presentare ilper accedere a diverse attività. Al tempo stesso le autorità transalpine stanno preparando la revoca dell’obbligo della mascherina nelle scuole elementari. Questa novità varrà, al momento, per i 47 dipartimenti con il tasso di incidenza didi Coronavirus inferiore a 50 (su 100mila abitanti). Resta obbligatoria nelle scuole dei rimanenti 54 dipartimenti, fra i quali quello di Parigi., ilper ristorante, cinema, piscina Idovranno esibire ilper mangiare al ristorante, prendere il treno per i lunghi tragitti, andare al cinema o in piscina. Il codice Qr ...

