Covid, Giorlandino: "Terza dose? Virus mutato, vaccino da cambiare" (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo il direttore sanitario di Altamedica, Claudio Giorlandino, il vaccino utilizzato per la prima fase della pandemia serve ormai a poco, essendo mutata la proteina Spike del Covid-19. Le recenti dichiarazioni di Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Altamedica, riaccendono il dibattito attorno all'efficacia del vaccino anti-Covid e all'eventuale necessità della Terza dose. Ospite mercoledì 29 settembre a L'Aria Che Tira su La7, il medico ha spiegato che una nuova eventuale somministrazione servirebbe a poco in quanto aumenterebbe la quantità di anticorpi "contro un Virus che in pratica non c'è più". Le sue parole hanno fatto calare il gelo in studio.

