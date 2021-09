Covid, Gimbe: “Effetto Green Pass? Volano i tamponi rapidi, ma non c’è alcuna impennata di vaccinati” (Di giovedì 30 settembre 2021) L’estensione del Green Pass ha portato a un boom di tamponi antigenici, mentre non c’è per il momento alcuna impennata di vaccinati. La Fondazione Gimbe fotografa il primo Effetto dei decreti che hanno portato all’obbligo della certificazione verde per svolgere diverse attività, compresa quella lavorativa a partire dal 15 ottobre. E proprio quella data viene definita “la prova del nove” per capire se chi ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale avrà cambiato idea o preferirà sottoporsi a tre test rapidi a settimana per continuare a recarsi sul posto di lavoro. “Sin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione del Green Pass è molto evidente sui tamponi rapidi, la cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) L’estensione delha portato a un boom diantigenici, mentre non c’è per il momentodi. La Fondazionefotografa il primodei decreti che hanno portato all’obbligo della certificazione verde per svolgere diverse attività, compresa quella lavorativa a partire dal 15 ottobre. E proprio quella data viene definita “la prova del nove” per capire se chi ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale avrà cambiato idea o preferirà sottoporsi a tre testa settimana per continuare a recarsi sul posto di lavoro. “Sin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione delè molto evidente sui, la cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Tutti indicatori in calo. Negli ultimi 15 giorni -41% di prime dosi di vaccino. I 50enni esitano, fr… - Adnkronos : #Covid e scuola, l’allarme di Gimbe: 'Italia ha puntato solo su #vaccini'. - Cartabellotta : RT @fattoquotidiano: Covid, Gimbe: “Effetto Green Pass? Volano i tamponi rapidi, ma non c’è alcuna impennata di vaccinati” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, Gimbe: “Effetto Green Pass? Volano i tamponi rapidi, ma non c’è alcuna impennata di vaccinati” -