Covid, Gimbe: “8,3 mln di italiani non ancora vaccinati” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Sono 8,3 mln gli italiani non ancora vaccinati” contro il Covid-19. Lo evidenzia l’ultimo report della Fondazione Gimbe, con il monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre. Questo dato è calcolato da Gimbe sulla popolazione over 12, riferita ai dati Istat, che non hanno ancora ricevuto una dose. Negli 8,3 mln ci sono anche “3,5 milioni di over 50 (12,8%) che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con la doppia dose con rilevanti differenze regionali (dal 15,7% della Calabria al 5,9% della Puglia): di questi, 2,71 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose”, ricorda la Fondazione. “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili – ricorda il report – dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “Sono 8,3 mln glinon” contro il-19. Lo evidenzia l’ultimo report della Fondazione, con il monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre. Questo dato è calcolato dasulla popolazione over 12, riferita ai dati Istat, che non hannoricevuto una dose. Negli 8,3 mln ci sono anche “3,5 milioni di over 50 (12,8%) che non hannocompletato il ciclo vaccinale con la doppia dose con rilevanti differenze regionali (dal 15,7% della Calabria al 5,9% della Puglia): di questi, 2,71 milioni non hannoricevuto nemmeno una dose”, ricorda la Fondazione. “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili – ricorda il report – dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Effetto Green Pass? Volano i tamponi rapidi, ma non c’è alcuna impennata di vaccinati” - Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Tutti indicatori in calo. Negli ultimi 15 giorni -41% di prime dosi di vaccino. I 50enni esitano, fr… - jornalistavitor : RT @Corriere: Gimbe: calano nuovi casi e ricoveri, ma restano senza vaccino 8,3 milioni di persone - fisco24_info : Covid, Gimbe: '8,3 mln di italiani non ancora vaccinati': Rispetto alla settimana precedente si registrano incremen… -