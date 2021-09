Covid, costituzionalista Marini: “Rdc sfugge a green pass, può favorire usi distorsivi no vax” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Le norme sul green pass sono limitate da un punto di vista oggettivo e soggettivo solo a chi lavora e relazionate all’attività che svolge. In questo senso la certificazione verde non è estendibile ai percettori del reddito di cittadinanza, che possono esserne interessati solo per ciò che riguarda l’attività di formazione. E’ chiaro che la mancata implementazione ottimale del Reddito di cittadinanza può favorire una serie di disfunzioni e possibilità di abuso da parte di chi ne gode”. Ne parla con l’Adnkronos il costituzionalista Francesco Saverio Marini, professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “Oggi il reddito di cittadinanza, trasformato sostanzialmente in mero sussidio, finisce per sfuggire anche alla regola del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) “Le norme sulsono limitate da un punto di vista oggettivo e soggettivo solo a chi lavora e relazionate all’attività che svolge. In questo senso la certificazione verde non è estendibile ai percettori del reddito di cittadinanza, che possono esserne interessati solo per ciò che riguarda l’attività di formazione. E’ chiaro che la mancata implementazione ottimale del Reddito di cittadinanza puòuna serie di disfunzioni e possibilità di abuso da parte di chi ne gode”. Ne parla con l’Adnkronos ilFrancesco Saverio, professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “Oggi il reddito di cittadinanza, trasformato sostanzialmente in mero sussidio, finisce per sfuggire anche alla regola del ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, costituzionalista Marini: 'Rdc sfugge a green pass, può favorire usi distorsivi no vax' - - fisco24_info : Covid, costituzionalista Marini: 'Rdc sfugge a green pass, può favorire usi distorsivi no vax': Da difetto attuazio… - italiaserait : Covid, costituzionalista Marini: “Rdc sfugge a green pass, può favorire usi distorsivi no vax” - TV7Benevento : Covid, costituzionalista Marini: 'Rdc sfugge a green pass, può favorire usi distorsivi no vax'... - silvia_belfare : Ha parlato la giurista Lorenza Carlassare, costituzionalista e professoressa di diritto costituzionale all’Universi… -