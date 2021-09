**Covid: commissario Farmacap, 'Green pass obbligatorio è grosso onere per datore lavoro'** (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Da commissario di una azienda con più di 300 dipendenti e comunque più volte commissario governativo ho dei dubbi sulla operatività del Green pass obbligatorio nelle attività lavorative. Prima di tutto, per l'onere da cui è gravato il datore di lavoro, costretto a verificare i Green pass senza poter richiedere ai dipendenti se sono vaccinati o no”. Lo dice all'Adnkronos Jacopo Marzetti commissario straordinario di Farmacap che aggiunge: "Il rischio della legislazione vigente è che si inneschino conflittualità sociali in un momento già molto delicato. La soluzione a mio avviso è o mettere l'obbligatorietà come è previsto per i ragazzi per i vaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Dadi una azienda con più di 300 dipendenti e comunque più voltegovernativo ho dei dubbi sulla operatività delnelle attività lavorative. Prima di tutto, per l'da cui è gravato ildi, costretto a verificare isenza poter richiedere ai dipendenti se sono vaccinati o no”. Lo dice all'Adnkronos Jacopo Marzettistraordinario diche aggiunge: "Il rischio della legislazione vigente è che si inneschino conflittualità sociali in un momento già molto delicato. La soluzione a mio avviso è o mettere l'obbligatorietà come è previsto per i ragazzi per i vaccini ...

