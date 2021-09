Covid, allarme Ecdc: “A rischio Paesi con bassi tassi vaccino” (Di giovedì 30 settembre 2021) I Paesi Ue e dello Spazio Economico Europeo che hanno ancora raggiunto tassi di vaccinazione sufficientemente alti contro la Covid 19, e che prevedono di allentare le misure di prevenzione nelle prossime due settimane, sono “ad alto rischio” di registrare un aumento “significativo” di casi positivi, di ospedalizzazioni e di morti, da oggi alla fine di novembre. Lo scrive l’Ecdc nel Rapid Risk Assessment pubblicato oggi. Il rischio è legato alla circolazione “molto elevata” del Sars-CoV-2: gli individui vulnerabili, anche se interamente vaccinati, “sono ancora a rischio di sviluppare l’infezione, con esiti gravi”. Finora, sottolinea l’Ecdc, solo il 61% della popolazione totale dell’Ue e del See è stato pienamente vaccinato, e solo tre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) IUe e dello Spazio Economico Europeo che hanno ancora raggiuntodi vaccinazione sufficientemente alti contro la19, e che prevedono di allentare le misure di prevenzione nelle prossime due settimane, sono “ad alto” di registrare un aumento “significativo” di casi positivi, di ospedalizzazioni e di morti, da oggi alla fine di novembre. Lo scrive l’nel Rapid Risk Assessment pubblicato oggi. Ilè legato alla circolazione “molto elevata” del Sars-CoV-2: gli individui vulnerabili, anche se interamente vaccinati, “sono ancora adi sviluppare l’infezione, con esiti gravi”. Finora, sottolinea l’, solo il 61% della popolazione totale dell’Ue e del See è stato pienamente vaccinato, e solo tre ...

Advertising

SkyTG24 : L 'allarme dei chirughi: 'Sono oltre 400mila gli interventi rinviati a causa del covid' - LaStampa : Allarme dei chirurghi: 400 mila interventi rinviati per il Covid - Agenzia_Ansa : Shock in Germania, un ventenne ucciso da un no mask . Allarme del governo su radicalizzazione negazionisti del Covi… - fisco24_info : Covid, allarme Ecdc: 'A rischio Paesi con bassi tassi vaccino': L'avvertimento ai Paesi Ue che prevedono di allenta… - lifestyleblogit : Covid, allarme Ecdc: 'A rischio Paesi con bassi tassi vaccino' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Coldiretti: "Pronti a scendere in piazza a difesa delle stalle" ... il lavoro e i territori italiani" afferma Prandini nel sottolineare che "l'allarme globale provocato dal Covid ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal ...

Cambiamenti climatici, verso la Cop26 di Glasgow Convocata nel 2020 ma slittata a causa della pandemia di Covid - 19, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), che si terrà a ...climatici e salvare l'umanità dall'allarme ...

Covid, allarme Ecdc: "A rischio Paesi con bassi tassi vaccino" Adnkronos Covid, allarme Ecdc: “A rischio Paesi con bassi tassi vaccino” I Paesi Ue e dello Spazio Economico Europeo che hanno ancora raggiunto tassi di vaccinazione sufficientemente alti contro la Covid 19, e che prevedono di allentare le misure di prevenzione nelle pross ...

Covid, nuova mappa Ecdc: rossa solo la Calabria Bruxelles, 30 settembre 2021 - I dati sul Covid in Italia continuano a migliorare. Nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del ...

... il lavoro e i territori italiani" afferma Prandini nel sottolineare che "l'globale provocato dalha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal ...Convocata nel 2020 ma slittata a causa della pandemia di- 19, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), che si terrà a ...climatici e salvare l'umanità dall'...I Paesi Ue e dello Spazio Economico Europeo che hanno ancora raggiunto tassi di vaccinazione sufficientemente alti contro la Covid 19, e che prevedono di allentare le misure di prevenzione nelle pross ...Bruxelles, 30 settembre 2021 - I dati sul Covid in Italia continuano a migliorare. Nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del ...