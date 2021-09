Covid, 3.804 nuovi casi e 51 decessi in 24 ore (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve crescita dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid sono 3.804, in incremento rispetto ai 3.212 delle 24 ore precedenti e questo con 308.836 tamponi processati che determina un tasso di positività che cresce lievemente all'1,23%. I decessi sono 51 (-12).Il numero dei guariti registrato oggi è pari a 5.714, quello degli attualmente positivi flette di 1.671 segnando un totale di 94.308. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.198 (-119), 440 (-10) sono i pazienti in cura nelle terapie intensive con 26 nuovi ingressi. In 90.670 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia torna ad essere la regione prima per nuovi casi con 500 nuovi contagi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve crescita dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, ipositivi alsono 3.804, in incremento rispetto ai 3.212 delle 24 ore precedenti e questo con 308.836 tamponi processati che determina un tasso di positività che cresce lievemente all'1,23%. Isono 51 (-12).Il numero dei guariti registrato oggi è pari a 5.714, quello degli attualmente positivi flette di 1.671 segnando un totale di 94.308. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.198 (-119), 440 (-10) sono i pazienti in cura nelle terapie intensive con 26ingressi. In 90.670 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia torna ad essere la regione prima percon 500contagi, ...

