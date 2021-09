Covid-19, De Luca sta per firmare la proroga dell’ordinanza su asporto e mascherine all’aperto (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua, con più forza che mai, la crociata che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sostiene ormai da quasi due anni contro il Covid-19. Il Presidente di Regione è infatti uno dei più fieri baluardi contro i cattivi atteggiamenti che permettono al virus di dilagare nel territorio, talvolta inasprendo con le sue delibere le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua, con più forza che mai, la crociata che il governatore della Campania, Vincenzo De, sostiene ormai da quasi due anni contro il-19. Il Presidente di Regione è infatti uno dei più fieri baluardi contro i cattivi atteggiamenti che permettono al virus di dilagare nel territorio, talvolta inasprendo con le sue delibere le L'articolo

Advertising

Anna302478978 : @trincherov Niente ha senso in questa emergenza sanitaria Siamo certi che non ci sia di mezzo la droga dello stu… - fategilgamesh__ : @Scantrapello84 @Luca_Fantuzzi @mosllerdd @borghi_claudio Hai voglia, ci credo tantissimo a Bassetti e Burioni. O f… - fategilgamesh__ : @Scantrapello84 @Luca_Fantuzzi @mosllerdd @borghi_claudio Stronzata pari, se non superiore, a quella della densità… - emiliapica53 : RT @ImolaOggi: ??Il giurista di diritto internazionale penale, Avv. Luca Di Carlo, intraprende la prima azione risarcitoria contro le case f… - tigrelt : RT @ImolaOggi: ??Il giurista di diritto internazionale penale, Avv. Luca Di Carlo, intraprende la prima azione risarcitoria contro le case f… -