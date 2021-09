Cosa pensa Manfredi della condanna-shock a Lucano. E altre due, tre cose interessanti che ha detto oggi (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tredici anni e due mesi: per i giudici di primo grado, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano divenuto famoso nel mondo per il suo sistema di accoglienza, in realtà, speculò sui migranti. E merita una condanna che ammonta al doppio di quanto aveva chiesto l’accusa. Una sentenza che oggi ha sconvolto il mondo politico. E che, a ben vedere, suona un po’ anche come l’ennesimo allarme per chi accetta la sfida di diventare sindaco, mettendo l’accento sulla difficoltà ad operare tra una carta bollata e l’altra. Ma tant’è: nel corso della conferenza stampa di chiusura della sua campagna elettorale, Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per il centrosinistra, l’ha messa così: “Dobbiamo sempre rispettare le sentenze. Nel caso di Mimmo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tredici anni e due mesi: per i giudici di primo grado, l’ex sindaco di Riace Mimmodivenuto famoso nel mondo per il suo sistema di accoglienza, in realtà, speculò sui migranti. E merita unache ammonta al doppio di quanto aveva chiesto l’accusa. Una sentenza cheha sconvolto il mondo politico. E che, a ben vedere, suona un po’ anche come l’ennesimo allarme per chi accetta la sfida di diventare sindaco, mettendo l’accento sulla difficoltà ad operare tra una carta bollata e l’altra. Ma tant’è: nel corsoconferenza stampa di chiusurasua campagna elettorale, Gaetano, candidato sindaco di Napoli per il centrosinistra, l’ha messa così: “Dobbiamo sempre rispettare le sentenze. Nel caso di Mimmo ...

