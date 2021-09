Coronavirus | salgono a 82 i nuovi positivi nelle Marche | più della metà in una sola provincia Il contagio nelle regioni

Advertising

notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 30 settembre, salgono i casi negli Stati Uniti - NovaraToday : Coronavirus, salgono a 10 i ricoverati negli ospedali novaresi - newsvda : Coronavirus, Valle d’Aosta: salgono a 70 i positivi totali e 2 ricoverati - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Mercoledì 29 settembre 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 50, in Regione 258.… - umbriaOn : #Covid, 52 nuovi #casi e 61 #guariti. I #Comuni '#free' salgono a 26 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono

NovaraToday

ANCONA - Si alza il numero dei positivi nelle Marche , ma è soprattutto la provincia di Macerata a sostenere la crescita con più della metà dei contagiati. Oggi, giovedì 30 settembre, il Gores ha ...In Toscana sono 323 i nuovi casi disu 19.905 test. È il dato riportato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che in ... invece, dall'inizio della campagnaa 5.442.620 dosi di ...14:28:23 Guariti e nuovi positivi si annullano: sono, infatti 67 le persone tornate negative a fronte delle 69 contagiate nelle ultime 24 ore. I contagiati salgono a 990, due in più rispetto a ieri. S ...Coronavirus in Umbria, bollettino del 30 settembre 2021. La situazione nella regione e nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara ...