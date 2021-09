Coronavirus nel mondo | record di decessi in Russia | l' India torna sopra i 20mila casi

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante Delta del coronavirus ha superato tutte le altre ed è adesso quella 'predominante' a livello mondiale.… - typhoon_fgtr : RT @RegioneER: #Coronavirus. Confermata, nel tempo, l’efficacia dei #vaccini: in #EmiliaRomagna a settembre copertura dell’82% contro i con… - Mici91405965 : RT @italianarmyfam_: ?? François Audouy ha rivelato che il design della navicella dei Silenziatori è stato ispirato dal cronavirus. “Con il… - mauro_jfp : RT @RegioneER: #Coronavirus. Confermata, nel tempo, l’efficacia dei #vaccini: in #EmiliaRomagna a settembre copertura dell’82% contro i con… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS: Altri 8.159 nuovi decessi nei Paesi colpiti dalla pandemia: Sale a 4.767.069 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Rai News

I numeri della pandemia. Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Johns Hopkins University sono 233.286.306 i casi di contagio damondo dall'inizio della pandemia, di cui 472.884 in 24 ore. I decessi da ieri sono saliti di 9.061 unità, per un totale di 4.774.173. I paesi che hanno riportato il maggior numero di ......settori deciso per far fronte agli effetti economici e finanziari della pandemia di. ... da inizio anno sono saliti, mediamente, del 16,4% ( - 3,55%2020). Andamento categoria Global ...(Adnkronos) - Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano ...ROMA. Alcune considerazioni sulla selezione critica degli articoli scientifici internazionali commentati nel Report Università Cattolica-Stampa.it. Nell’ambito della virologia risulta interessante, pe ...