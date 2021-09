Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 settembre: 3.804 nuovi casi, i morti sono 51 (Di venerdì 1 ottobre 2021) sono 3.804 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 3.212), a fronte di 308.836 tamponi giornalieri effettuati (ieri 295.452). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,2% (ieri 1,1%). sono 51 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 440 (-10), con 26 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 settembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021)3.804 icontagi di Covid-19 in(ieri 3.212), a fronte di 308.836 tamponi giornalieri effettuati (ieri 295.452). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,2% (ieri 1,1%).51 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive440 (-10), con 26ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

