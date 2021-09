Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 settembre: 3.212 nuovi casi, i morti sono 63 (Di giovedì 30 settembre 2021) sono 3.212 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 2.985), a fronte di 295.452 tamponi giornalieri effettuati (ieri 338.425). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,1% (ieri 0,9%). sono 63 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia. Le terapie intensive sono 450 (-9), con 23 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 settembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021)3.212 icontagi di Covid-19 in(ieri 2.985), a fronte di 295.452 tamponi giornalieri effettuati (ieri 338.425). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,1% (ieri 0,9%).63 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia. Le terapie intensive450 (-9), con 23ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 29sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

