Copa Libertadores, una finale tutta brasiliana: sarà Palmeiras-Flamengo (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Flamengo vince nella notte, trascinata da un super Bruno Henrique, la semifinale di ritorno contro il Barcellona SC (squadra dell’Ecuador) e conquista la finale della Copa Libertadores raggiungendo i compatrioti del Palmeiras che avevano superato l’Atletico Mineiro. Appuntamento al 27 novembre al Centenario di Montevideo per la finale tutta brasiliana. Foto: conmebol.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilvince nella notte, trascinata da un super Bruno Henrique, la semidi ritorno contro il Barcellona SC (squadra dell’Ecuador) e conquista ladellaraggiungendo i compatrioti delche avevano superato l’Atletico Mineiro. Appuntamento al 27 novembre al Centenario di Montevideo per la. Foto: conmebol.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Bob6Rock : RT @cmdotcom: #CopaLibertadores, #Flamengo in finale col #Palmeiras: #BrunoHenrique trascinatore - tcm24com : Copa Libertadores, il Flamengo è in finale #copa Libertadores - cmdotcom : #CopaLibertadores, #Flamengo in finale col #Palmeiras: #BrunoHenrique trascinatore - Deepnightpress : Barcelona SC vs Flamengo | Copa Libertadores semi-finals 30-09-21: Pronostico e Formazioni #Libertadores #BARxFLA… - CalcioPillole : #CopaLibertadores, #Palmeiras in finale: elimiminato l'Atl. Mineiro nel Derby brasiliano -