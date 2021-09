Convocati Italia per la Spagna: le scelte del ct Mancini (Di giovedì 30 settembre 2021) La FIGC ha reso nota la lista dei Convocati dell’Italia per la semifinale di Nations League contro la Spagna La FIGC ha reso nota la lista dei Convocati dell’Italia per la semifinale di Nations League contro la Spagna. L’elenco completo degli Azzurri scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) La FIGC ha reso nota la lista deidell’per la semifinale di Nations League contro laLa FIGC ha reso nota la lista deidell’per la semifinale di Nations League contro la. L’elenco completo degli Azzurri scelti dal commissario tecnico Roberto: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), ...

