Convocati Inghilterra | Southgate chiama Tomori | «Impressionato dalle sue prestazioni»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fikayoconvocato dal ct ingleseper le sfide della nazionale dei Tre Leoni contro Andorra ed Ungheria Fikayopresente nella lista di Garethper le sfide dell’contro Andorra (9 ottobre) ed Ungheria (12 ottobre) valide per le qualificazioni ai Mondiali. Il difensore del Milan torna dunque del ritorno in nazionale due anni dopo l’ultima convocazione. «Il Milan è contento di lui e l’ha comprato, per lui è una bellissima esperienza. Sono rimasto moltosue. Lo scorso anno ha finito bene, noi lo stavamo seguendo e sta giocando bene anche quest’anno. E’ in un club che dovrebbe vincere ogni settimana, lo sapevo che avrebbe fatto bene contro Liverpool e Juventus». L'articolo proviene ...

