Convocati Francia per la Nations League | quattro “italiani” in lista

(Di giovedì 30 settembre 2021) Didier Deschamps ha diramato ladeiper la: presenticalciatori di Serie A Didier Deschamps ha diramato ladeiper la. Presenti tanti calciatori di Serie A, ovvero Maignan. Theo Hernandez, Rabiot, Veretout. Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)Difensori: Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich)Centrocampisti: Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Mattéo Guendouzi (OM), ...

: Portieri : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Benoit Costil (Bordeaux). Difensori : Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lione), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Presnel ...Didier Deschamps, ct della, ha annunciato la lista dei 23 per la Final Four di Nations ... Questa la lista completa dei: portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Benoit ...Dopo lo stop dello scorso 28 agosto, lunedì prossimo, 3 ottobre, ci sarà la seconda pausa delle Nazionali che congelerà la Serie A per 12 giorni, fino al 15. La ripresa ci sarà il 16 ottobre, data dal ...Lucas Hernandez e Theo Hernandez finalmente insieme con la maglia della Nazionale. È questa la sorpresa riservata ai due fratelli dal CT Didier Deschamps, che inserito però ...