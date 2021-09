Contributi alle scuole per abbonamenti ai giornali: istruzioni operative per le istanze. NOTA Ministero (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA n.2124 del 29 settembre, a firma del direttore generale Antimo Ponticiello, dà indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai Contributi per le spese sostenute nell'ambito dei progetti legati alle risorse per il fondo per l'informazione destinato alle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildell'Istruzione, con lan.2124 del 29 settembre, a firma del direttore generale Antimo Ponticiello, dà indicazioni in meritomodalità di presentazione delleper l'accesso aiper le spese sostenute nell'ambito dei progetti legatirisorse per il fondo per l'informazione destinato. L'articolo .

