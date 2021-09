Conte: “Draghi? Sbagliato pensare uomo solo al comando risolva problemi” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Draghi? Sarebbe Sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che ci sia possibilità che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi. Al comando ci deve essere una persona che possa dare l’input giusto, ma c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, in collegamento con il Festival delle Città 2021. “Draghi è una persona autorevolissima e capacissima, ma non possiamo pensare di rifugiarci nella sua persona per sperare di attuare il Pnrr e far ripartire l’Italia, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità”, ha proseguito. “Fare un patto economico-sociale è assolutamente necessario ed è ovvio che non possiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “? Sarebbeper l’intero Paese e per tutti noiche ci sia possibilità che unalpossa risolvere tutti i. Alci deve essere una persona che possa dare l’input giusto, ma c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa”. Così il leader M5S Giuseppe, in collegamento con il Festival delle Città 2021. “è una persona autorevolissima e capacissima, ma non possiamodi rifugiarci nella sua persona per sperare di attuare il Pnrr e far ripartire l’Italia, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità”, ha proseguito. “Fare un patto economico-sociale è assolutamente necessario ed è ovvio che non possiamo ...

