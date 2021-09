Confindustria: Buzzella nuovo presidente Lombardia (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - Francesco Buzzella è il nuovo presidente di Confindustria Lombardia e succede a Marco Bonometti. Il consiglio di presidenza ha eletto con consenso unanime Buzzella per il quadriennio 2021-2025. Buzzella nel corso delle consultazioni dei componenti del Consiglio, svolte dalla Commissione di designazione (composta dagli ultimi tre Past President di Confindustria Lombardia), era stato individuato come candidato unico. Nato nel 1968 a Crema, laureato in Economia all'Università Bocconi, è amministratore di Coim e presidente di Green Oleo, aziende chimiche con un fatturato superiore ad un miliardo di euro e con 1250 dipendenti, operanti nella chimica dei poliuretani e nella chimica verde da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - Francescoè ildie succede a Marco Bonometti. Il consiglio di presidenza ha eletto con consenso unanimeper il quadriennio 2021-2025.nel corso delle consultazioni dei componenti del Consiglio, svolte dalla Commissione di designazione (composta dagli ultimi tre Past President di), era stato individuato come candidato unico. Nato nel 1968 a Crema, laureato in Economia all'Università Bocconi, è amministratore di Coim edi Green Oleo, aziende chimiche con un fatturato superiore ad un miliardo di euro e con 1250 dipendenti, operanti nella chimica dei poliuretani e nella chimica verde da ...

