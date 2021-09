Confindustria: Bonometti entra in consiglio generale, 'Draghi resti oltre 2023' (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Lascio una Confindustria Lombardia piu? forte, autorevole e ascoltata in un'Italia con piu? fiducia. Da domani ritornero? a fare il mestiere piu? bello e piu? gratificante del mondo, quello dell'industriale". Con queste parole Marco Bonometti ha concluso il suo mandato di presidente di Confindustria Lombardia. L'incarico non esaurisce l'impegno di Bonometti nel sistema associativo: il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi l'ha infatti nominato componente del consiglio generale dell'Associazione, tra i sei membri di nomina presidenziale. All'atto del passaggio di consegne con il successore, Francesco Buzzella, Bonometti ha sottolineato che "la nostra forza e? stata e dovra? sempre essere la coesione e l'unita? di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Lascio unaLombardia piu? forte, autorevole e ascoltata in un'Italia con piu? fiducia. Da domani ritornero? a fare il mestiere piu? bello e piu? gratificante del mondo, quello dell'industriale". Con queste parole Marcoha concluso il suo mandato di presidente diLombardia. L'incarico non esaurisce l'impegno dinel sistema associativo: il Presidente diCarlo Bonomi l'ha infatti nominato componente deldell'Associazione, tra i sei membri di nomina presidenziale. All'atto del passaggio di consegne con il successore, Francesco Buzzella,ha sottolineato che "la nostra forza e? stata e dovra? sempre essere la coesione e l'unita? di ...

