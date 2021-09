Conference League | tutti i risultati della prima tranche di partite

Advertising

steidro : RT @TizASRoma1927: Derby vinto. Curva nord deserta. Giovedì d'agosto, spareggio di Conference League: Roma-Trabzonspor La differenza tra me… - Salvato95551627 : RT @Agenzia_Ansa: - Conference League: Zorya Luhansk-Roma 0-3 in una partita del gruppo C della Conference League, giocata al Zaporizhzhya… - TizASRoma1927 : Derby vinto. Curva nord deserta. Giovedì d'agosto, spareggio di Conference League: Roma-Trabzonspor La differenza t… - corra_davide : Dopo il grande successo della #ChampionsLeague, dell' Europa League e della neonata Conference League, in arrivo un… - MomentiCalcio : #ConferenceLeague, i risultati finali delle gare delle 18,45: vince il #Partizan, solo pari per #Cluj e Cska Sofia -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

20.52 Coppe europee: Napoli battuto, Roma ok Il Napoli, capolista imbattuto della serie A, perde in casa in Europa(un punto in 2 gare). Roma a punteggio pieno incon un largo successo in Ucraina. Napoli - Spartak Mosca 2 - 3 Gara sbloccata dopo 11" da Elmas (Maksimenko sbaglia l'uscita),poi il match si complica per l'espulsione diretta di ...Bastano due minuti nella ripresa alla di José per mettere le cose in chiaro contro lo Zorya . E il tecnico portoghese, effettivamente, la partita, dopo il vantaggio firmato da Stephan El Shaarawy nel ...Prima sconfitta stagionale per il Napoli. La squadra di Spalletti, in dieci per oltre un’ora, cede in casa allo Spartak Mosca con il punteggio di 3-2, e si complicano ora le cose nel gruppo C, dove il ...Sintesi Zorya Luhansk - Roma 0-3: highlights, gol e sintesi del match valido Conference League 2021-2022 giocato giovedì 30 settembre 2021.