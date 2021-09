Conference League, tris Roma contro lo Zorya Luhansk (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma supera senza problemi lo scoglio Zorya Luhansk in Conference League. La squadra di Mourinho dopo il ko nel derby si impone in trasferta per 3-0 grazie ai gol di El Shaarawy, Smalling e Abraham. La Roma in Ucraina i toglie quindi le scorie del derby e mantiene la leadership del proprio girone con 6 punti dopo due gare. Per l’occasione Mourinho fa abbondante turnover: lasciati a riposo a Roma Karsdorp e Veretout li rimpiazza inserendo Ibanez a destra e Darboe a centrocampo. Poi dà spazio a Kumbulla, Smalling, Carles Perez e Shomurodov rilanciando Pellegrini e confermando Cristante ed El Shaarawy. Giallorossi subito in gol al 6?: perfetta verticalizzazione di Darboe per El Shaarawy che, scattato sul filo del fuorigioco, evita Matsapura in uscita e insacca a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Lasupera senza problemi lo scoglioin. La squadra di Mourinho dopo il ko nel derby si impone in trasferta per 3-0 grazie ai gol di El Shaarawy, Smalling e Abraham. Lain Ucraina i toglie quindi le scorie del derby e mantiene la leadership del proprio girone con 6 punti dopo due gare. Per l’occasione Mourinho fa abbondante turnover: lasciati a riposo aKarsdorp e Veretout li rimpiazza inserendo Ibanez a destra e Darboe a centrocampo. Poi dà spazio a Kumbulla, Smalling, Carles Perez e Shomurodov rilanciando Pellegrini e confermando Cristante ed El Shaarawy. Giallorossi subito in gol al 6?: perfetta verticalizzazione di Darboe per El Shaarawy che, scattato sul filo del fuorigioco, evita Matsapura in uscita e insacca a ...

Advertising

Gazzetta_it : Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague - frapietrella : Qui la storia del Lincoln. Poliziotti, ingegneri, agenti marittimi e doganieri in Europa - MarcelloVillani : Ormai sei superato…senza idee, in cui tra l’altro non eccellevi nemmeno quando eri convincente e ti seguivano….ed a… - VoceGiallorossa : ???Diawara: 'Mourinho considera tutti, lavoriamo per metterlo in difficoltà. Teniamo alla Conference League'. VIDEO!… - sportli26181512 : Mou dopo Zorya-Roma: 'Al derby dominato contro una squadra piccola. Oggi abbiamo vinto': L'allenatore della Roma co… -