Conference League, Maccabi Haifa contro Union Berlino: prima squadra israeliana nello stadio di Hitler (Di giovedì 30 settembre 2021) Stasera in Conference League si sfidano Union Berlino e Maccabi Haifa. Gli ospiti sono la prima squadra israeliana che giocherà nello stadio Olympiastadion della capitale tedesca, l’impianto che è stato quello di Hitler e delle Olimpiadi del 1936 ospitate proprio dalla Germania nazista: “Non è solo un’altra partita per noi. Qui sono avvenute atrocità”, ha detto il tecnico Barak Bakhar, mentre il presidente dei tedeschi, Dirk Zingler, ha aggiunto: “Sappiamo benissimo che questa partita ha una importanza speciale che va oltre l’aspetto sportivo per i nostri ospiti da Haifa e per la Comunità ebraica di Berlino”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Stasera insi sfidano. Gli ospiti sono lache giocheràOlympian della capitale tedesca, l’impianto che è stato quello die delle Olimpiadi del 1936 ospitate proprio dalla Germania nazista: “Non è solo un’altra partita per noi. Qui sono avvenute atrocità”, ha detto il tecnico Barak Bakhar, mentre il presidente dei tedeschi, Dirk Zingler, ha aggiunto: “Sappiamo benissimo che questa partita ha una importanza speciale che va oltre l’aspetto sportivo per i nostri ospiti dae per la Comunità ebraica di”. SportFace.

Advertising

digitalsat_it : Sky Sport Europa e Conference League, Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW - zazoomblog : Sky Sport Europa e Conference League Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW - #Sport #Europa… - sportface2016 : #MaccabiHaifa in casa dell'#UnionBerlino, prima squadra israeliana in quello che fu lo stadio di #Hitler - paoloangeloRF : Roma, Mourinho tranquillizza la traduttrice in difficoltà. Video | Sky Sport lodevole gesto - OddscheckerIT : #ConferenceLeague | la #Roma affronta lo #Zorya nel secondo turno del C: le scelte di #Mourinho e il nostro pronost… -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League I pronostici di giovedì 30 settembre - Europa League e Conference League I pronostici del 30 settembre: finita la due giorni di Champions League, come da tradizione il giovedì è dedicato all'Europa League e a partire da questa stagione anche alla neonata Conference League, la nuova competizione voluta dall'Uefa. Tra le italiane in campo Napoli, Lazio e Roma. La squadra di Spalletti prima in Serie A ha una partita abbordabile in casa contro lo Spartak ...

Zorya - Roma streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Conference League Il match Zorya - Roma valido per la seconda giornata del gruppo C della Uefa Conference League 2021/22 , si gioca giovedì 30 settembre alle ore 18.45 nel Zaporizhzhya City Stadium di Zaporizhia, in Ucraina. La squadra di Mourinho ha iniziato al meglio la competizione con una ...

Su Sky Sport la II giornata di Europa League e Conference League. Lazio in chiaro Informa Sky Sport Europa e Conference League, Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW Scatt Giovedì 30 settembre, seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2021/2022 e della nuova UEFA Europa Conference ...

Zorya, l'avversaria europea numero 200 di Mourinho Scopriamo lo Zorya Luhansk, prossimo avversario della Roma di Mourinho in Conference League L'Europa per dimenticare la sconfitta del derby contro la Lazio e tornare a vincere. É questa la missione de ...

I pronostici del 30 settembre: finita la due giorni di Champions, come da tradizione il giovedì è dedicato all'Europae a partire da questa stagione anche alla neonata, la nuova competizione voluta dall'Uefa. Tra le italiane in campo Napoli, Lazio e Roma. La squadra di Spalletti prima in Serie A ha una partita abbordabile in casa contro lo Spartak ...Il match Zorya - Roma valido per la seconda giornata del gruppo C della Uefa2021/22 , si gioca giovedì 30 settembre alle ore 18.45 nel Zaporizhzhya City Stadium di Zaporizhia, in Ucraina. La squadra di Mourinho ha iniziato al meglio la competizione con una ...Scatt Giovedì 30 settembre, seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2021/2022 e della nuova UEFA Europa Conference ...Scopriamo lo Zorya Luhansk, prossimo avversario della Roma di Mourinho in Conference League L'Europa per dimenticare la sconfitta del derby contro la Lazio e tornare a vincere. É questa la missione de ...