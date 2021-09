Condanna 25 anni alla madre per omicidio figlia 6 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) Venticinque anni per Pavlina Mitkova, 38 anni, bulgara, accusata dell'omicidio volontario della figlia Jennifer di 6 anni. E' la sentenza della Corte d'assise di Macerata, riportata oggi dai media ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Venticinqueper Pavlina Mitkova, 38, bulgara, accusata dell'volontario dellaJennifer di 6. E' la sentenza della Corte d'assise di Macerata, riportata oggi dai media ...

Ultime Notizie dalla rete : Condanna anni L'ex sindaco di Riace Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi Il pm Michele Permunian aveva chiesto 7 anni e 11 mesi di pena. Nel corso della requisitoria l'... Nel chiedere la condanna, il pm Permunian aveva aggiunto 'A Riace comandava Lucano. Era lui il dominus ...

Riace, Lucano condannato a 13 anni La sentenza del tribunale di Locri lo condanna a quasi il doppio degli anni chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi).

Condanna 25 anni alla madre per omicidio figlia 6 anni - Cronaca Agenzia ANSA L'umanità costa cara: Mimmo Lucano condannato a 13 anni La sentenza è stata emanata; il processo "Xenia" è ufficialmene terminato: dopo aver cercato in ogni modo di far passare Mimmo Lucano per un criminale, la cui unica colpa è stata quella di aver condot ...

Francia, l’ex presidente Sarkozy condannato per finanziamento illegale in campagna elettorale Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, è stato condannato per il finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012. La condanna arriva in merito al caso delle false fatt ...

