Con Law & Order 21 NBC punta sul ritorno dei due volti della giustizia | oltre dieci anni dopo l’ultima stagione

(Di giovedì 30 settembre 2021) Con la notizia del rinnovo di Law21 si riapre il cantiere di uno degli spettacoli più amati e longevitv generalista negli Stati Uniti. NBC intende riportare in vita un suo classico, che ha fatto la storiatelevisione col suo iconico formato in due parti che racconta casi di cronaca molto complessi, esaminando prima la parte delle indagini condotte dalla polizia e poi la fase processuale in cui i procuratori distrettuali perseguono i presunti colpevoli. Law21 non ha ancora una data d’uscita e il cast non è stato ancora svelato, ma sarà prodotto nuovamente dal suo creatore Dick Wolf, dallo sceneggiatore e showrunner Rick Eid, da Arthur Forney e Peter Jankowski. La nuovasarà prodotta da Universal Television, una ...

NBC annuncia la produzione di Law & Order 21, il grande ritorno dei due volti della giustizia in una nuova stagione dello storico procedurale ...Una grande notizia per tutti i fan della serie tv Law and Order: dopo 10 anni di stop tornano a girare una nuova stagione, la ventunesima.